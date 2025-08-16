◇MLB アスレチックス 10-3 エンゼルス(日本時間16日、サターヘルスパーク)

エンゼルスの菊池雄星投手が日本時間16日、敵地アスレチックス戦に先発登板。4回を投げて2HR含む4失点とし、8敗目を喫しました。

菊池投手は初回、アスレチックスの先頭シェイ・ランゲリアーズ選手に、4球目のストレートをライトスタンドへ運ばれ、先制点を献上します。

援護をもらい同点で迎えた2回は無失点で切り抜けますが、3回に再びピンチを招きます。先頭から連打を浴びると、ランナーをためたところで4番コルビー・トーマス選手を迎えます。ここで初球のカーブをとらえられ2号3ランを被弾。その後も相手に2つの四球を与えるなど、なかなか投球が安定しませんでした。

それでも4回は三者凡退。この回を投げ終えて降板となりました。この日、4回で94球を投げ、被安打5、奪三振3、与四球3、4失点という成績でした。

5回以降も、エンゼルス打線は振るわず「10-3」で試合終了。エンゼルスはアスレチックス相手に今季初敗戦となりました。