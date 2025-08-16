実業家の岸谷蘭丸氏が１５日、乙武洋匡氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。立憲民主党の米山隆一氏がＸで親の七光りと批判したことについて、乙武氏と対談したが、その中で石原伸晃氏がＸでつづった内容について反応した。

岸谷氏は父が俳優の岸谷五朗、母が歌手の岸谷香。最近になって両親のことを公表するも、自身は留学などを紹介する会社を経営するなど、親とは違う道を選択しているが、受験を７回もするなど、経済的な面では恵まれたと言われることも多々、あったという。

ただ、親については自分で選んだ訳ではないことから、「どうするのが正解なのか。出自とか変えられないのは」と苦悩。これに乙武氏は「デカいと思ったのは石原伸晃さん。あれは俺、喰らったの」と、七光り批判についてつづった伸晃氏のＸ投稿を挙げた。

伸晃氏は６８歳になった今も父親、叔父、弟の七光りと揶揄されることがあるといい「悩むことはない」とＸ上で岸谷氏にエールを送っていた。

乙武氏は「伸晃さんは政治家として好きでも嫌いでもなく、特別な思いはないが、あそこまでの人でも、６８歳って書いてあったかな、未だに七光りって言われることに苦しんでいるっていうのは、結構喰らった」と率直に吐露。

これには岸谷氏も「確かに、あの年齢になってもまだ食らってるのかって…。じゃあ一生背負い続けるってこと」と驚いていた。