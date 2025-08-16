※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われ、妻から離婚を切り出された夫は、帰省先で芹と同じ宿に泊まり、精神的に不安定な彼女の部屋で朝を迎えたこと、後ろめたさがあったことも妻にすべてを打ち明けます。しかし妻は「そんな言い訳、聞くに堪えない」と一蹴。思いやりのつもりだった行動が芹に誤解を与えていたことにようやく気づき、夫は心から謝罪します。そんな中、芹から夫のスマホに着信が。夫はすべてを断ち切る決意をしますが、芹はまたしても自暴自棄になったことをほのめかす内容を送信。我慢の限界を迎えた妻は、夫のスマホを手に取り、芹に直接電話をかけるのでした。



■芹と直接対峙…！

■夫婦のレスについて妻は知っている…!?■人の夫に心の不調を訴えるその理由は!?妻は電話越しに、冷静ながらも強い口調で芹に言い放ちます。「もし心が不安定なのであれば、うちの夫ではなく、専門の機関に相談されてはいかがですか？」さらに、「既婚者なのに、なぜうちの夫に“心配させるようなこと”をわざわざ伝えてくるんですか？」と問いかけます。怒りを押し殺しながらも毅然と芹に向き合った妻。その声の主が夫ではなく妻だと気づいた芹は、動揺しつつも電話を切ろうとします。妻の問いに、彼女はどう答えるのでしょうか…。(スズ)