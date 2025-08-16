◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

７月１５日付の本紙で懐かしい名前を見つけた。藤田修平さん。１９９８年夏の甲子園大会に出場した宇部商（山口）の２年生エースで、２回戦・豊田大谷（東愛知）戦で２１０球の熱投の末、大会初のサヨナラボークで敗れた左腕だ。長男・琉平投手（３年）が父と同じ宇部商の背番号「１」をつけて山口大会初戦で好投。その記事を読み、私は同校を取材した記者１年目の夏を思い出した。

９８年８月１６日。大会第１１日だった。藤田投手は１７歳の誕生日だった１０日の１回戦・日大東北（福島）戦で４回無失点と好救援し、豊田大谷戦で聖地初先発。１２時５分に始まった第２試合は、宇部商が９回に追いつかれ延長戦へ。１５回無死満塁、エースが投球動作を中断した時だ。球審がボークを宣告。三塁走者が生還し、熱戦は３時間５２分で突然、終わった。左腕は号泣。球場全体が騒然となった。

新人記者の私にとっても忘れられない日となった。サヨナラの瞬間は「この出来事を自分の文章力で書けるのか」と不安に襲われた。その後は無我夢中。藤田投手が「よく覚えていません。できるなら、もう一度やり直したい」と語った言葉や、３年生らの話を聞ける限り聞いた。「ルールをきちっと適用した」との球審の談話は同僚記者から受け取った。取材後は執筆に没頭。初めて任された長文と“闘った”。次の試合で横浜（東神奈川）の松坂大輔投手が鹿児島実・杉内俊哉投手から本塁打を放ったことも、後で知った。何とか時間内に入稿。記事となり、前へ進めた気がした。

あの日から丸２７年。多くの取材を経験して今思うのは、あの時の失意の中でも話してくれた藤田さんへの感謝だ。今夏は実現しなかったが、いつか甲子園で母校の戦いを見守る藤田さんにあいさつし、近況などをお聞きしたい。（野球デスク・田村 龍一）

◆田村 龍一（たむら・りょういち）１９９８年入社。気がつけば高校球児の親御さんより年上に。