アニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役「怪盗セイント・テール」セイント・テール役などで知られる声優の櫻井智さんが8月13日に多臓器がんの悪化のため死去したことが分かった。53歳だった。16日に櫻井さんの公式Xを通じて伝えられた。訃報を受け、声優ら業界の仲間が櫻井さんとの早すぎる別れを惜しんだ。

櫻井さんの公式Xで「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます」と訃報が伝えられた。

櫻井さんは10日にXを通じ、体調不良のため、17日のライブを中止すると発表していた。

櫻井さんはアニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役でブレイク。「怪盗セイント・テール」羽丘芽美 / 怪盗セイント・テール役、「るろうに剣心―明治剣客浪漫譚―」巻町操役など多くの人気作に出演した。声優としてだけではなく、歌手、女優としても活躍した。2016年9月に「役者としての大事な声が、かなり出づらくなってきているのを実感しています」と引退を発表したが、2019年に活動を再開。近年は「ポケットモンスター」シロナ役で人気を博していた。

訃報を受け、業界の仲間からの追悼が相次いだ。「蒼穹のファフナー」近藤剣司役などで知られる白石稔は自身のXを通じ「中学生の頃、少年自然の家の宣伝用の歌（未発売）を櫻井さんが歌っていて、マリンちゃんファンの俺は「この曲が欲しいです！」と先生にカセット貰いました。ファフナーで共演できた時は、本当に嬉しかったです。ご冥福をお祈りします」としのんだ。

声優のかないみかはXで「智、長いお付き合いでしたね。中学生の時に出会い、いろいろな話しをしたね。近々美顔器あげる約束してたのに渡せずだったね。可愛くて頑張り屋さんだった智。また会える日まで、ご冥福をお祈りします」と哀悼の意を示した。

声優の千葉繁もXで「櫻井智さんの訃報を知り驚いています…。笑顔がすてきなまっすぐで華のある女優さんでした。御冥福をお祈りします」としのんだ。

作詞家・及川眠子氏はXを通じ「直接お会いしたことはたぶんなかったと思いますが、『怪盗セイントテール』などに何曲か詞を提供しました。とても可愛い声の人でした。自分より若い人が先に逝ってしまうのはつらいです。謹んでご冥福をお祈りいたします」と追悼した。