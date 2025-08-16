Photo: 田中宏和

歳とともに体が衰えていくのは、生命体としての宿命。気がつけば、耳の聞こえが悪くなっているというのは、仕方がないことです。

とはいえ、まださすがに補聴器を導入しないといけないレベルではない。という人にチェックしてもらいたいのが、AI集音器内蔵イヤホン「KIKOE EAR」です。

クラウドファンディングサイトでの支援額が総額2,361万円を超える人気シリーズの第3弾が、今回machi-yaに登場しています。

必要な音を中心に増幅する設計

Photo: 田中宏和

「KIKOE EAR」最大の特長は、AI音声認識技術の搭載にあります。

8チャンネルのデジタル音声識別機能により、音域を自動的に振り分けて処理。人の声とノイズをAIが瞬時に識別し、不要な音を除去しながらクリアな音声のみを増幅して届けてくれます。

ザワザワした雑踏の中でも、会話相手の声が聞き取りやすく感じられる場合があります。そのため、何度も聞き直してお互いに気まずくなるような嫌な思いをせずに済むでしょう。

実際に装着して家族と会話してみましたが、確かに、相手の声が大きく聞こえるのを実感することができました。

ワイヤレスイヤホンのようなルックス

Photo: 田中宏和

デザイン面では、“補聴器をつけていると思われたくない”という利用者の声を反映して、スタイリッシュなワイヤレスイヤホン型に。

さらに、スマホアプリと連携するような面倒なセッティングは一切不要。ただ耳につけるだけでシンプルに動作します。

ボリュームは、イヤホンをタップすれば3段階に調整が可能。左右独立して調整できるので、左右で聞こえが違う場合にも対応することができます。

私の場合、左耳の高音域がやや聞き取りにくくなっているので、相手が左側にいるときは、左のボリュームを1つ上げておくと、バランス的にちょうど良い印象でした。

Photo: 田中宏和

医療グレードのシリコンイヤピースは、デフォルトのMサイズ以外にLとSの計3サイズを用意。付着した汚れを掃除するためのブラシも付属しています。

また、最大30時間の連続使用が可能なロングライフバッテリーを搭載しているので、旅行や外出時でも安心して使うことができます。

Photo: 田中宏和

「KIKOE EAR」は、今まで問題なく聞こえていた呼びかけに気が付かなくなったなど、家族とのコミュニケーションに難が出てきた人に試してみて欲しいアイテムです。

ギフト包装やメッセージカードの同梱にも対応しており、敬老の日のプレゼントとしてもおすすめなので、祖父母や両親の聞こえが気になっているという人も、ぜひチェックしておいてください。

Photo: 田中宏和

