山口県萩市・見島沖から長崎県・対馬周辺の海域で１６日に沖合底引き網漁が解禁されるのを前に、県以東機船底曳網（いとうきせんそこびきあみ）漁協（下関市）所属の船団が１５日、拠点とする下関漁港を出港した。

県下関水産振興局などによると、船団は１２隻からなり、計１０７人が乗り組む。なり手不足から、うち４６人はインドネシア人の漁業実習生らが占めている。漁期は来年５月１５日まで。

船団は２隻１組の体制をとり、５、６日間程度の航海を繰り返して操業し、アカムツやアンコウ、カレイ、タイなどを漁獲する。昨年の水揚げ量は３４９２トン、金額は２２億６３００万円だった。

下関漁港で出港式があり、関係者らが出席。同漁協の宮本洋平組合長が「漁船修繕費や漁業資材が高騰するなど経営環境は厳しいが、下関の基幹漁業として事業を持続的に発展させることが私たちの使命だ。今シーズンも大量の魚を水揚げしたい」とあいさつした。

式後、乗組員は家族らの見送りを受けて乗船。１２隻は警笛を鳴らして次々と出発し、色鮮やかな大漁旗をはためかせながら沖合に向かった。