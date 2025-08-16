森泉、7歳長女の「バレエの発表会」で親子2ショット披露「ママ譲りのスタイルと美人さん」「横顔がお美しい」
モデルでタレントの森泉（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。長女（7）との親子ショットを公開した。
【写真】7歳長女の「バレエの発表会」で親子2ショットを披露した森泉
「バレエの発表会」と報告し、2ショットをアップ。バレエの衣装「チュチュ」に身を包んだ長女を優しい“母の顔”で見つめる森泉の姿が収められている。
この投稿には「お嬢さまチャーミング」「大きくなったね〜」「いつの間にかレディに」「横顔がお美しいですね」「ママ譲りのスタイルと美人さん」「美人親子」「お母さんの優しい笑顔がすてきです」など、さまざまな声が寄せられている。
森は2018年3月、一般男性と結婚。同年6月に第1子女児の誕生を発表した。
