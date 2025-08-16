¸µ¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤¬¡È¥¹¥±¥¹¥±¡É¥Î¡¼¥¹¥ê»Ñ¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Á¤é¤ê¡Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤òÂç¸ø³«
3·îËö¤ËNHK¤òÂà¶É¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¤Ç5¥ö·î¡¡¤«¤é¤À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼Â´¶¤â¤ï¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢Á°¤è¤êÉ÷¼Ù¤È¤«¤â°ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç²Æ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬°ú¤Â³¤¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤è¡¡½©Åß¤â²Ä°¦¤¤¤ªÍÎÉþ¤¿¤¯¤µ¤óÃå¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¸ø³«¡£Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î²¼¤ËÇò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¹þ¤ß¡¢¹õ¤Î¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
ÃæÀî¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö°ÂÆà¤Á¤ã¤ó¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤ª¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡¡¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¡ÖÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åìµþ½Ð¿È¤ÎÃæÀî¤Ï·ÄÂçÂ´¶È¸å¡¢16Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡£3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¶É¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡£Éã¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¤ò¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£