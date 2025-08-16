黒木メイサ、美ウエストのぞくキャミ姿に反響「憧れのスタイル」「ヘルシーで素敵」
【モデルプレス＝2025/08/16】女優の黒木メイサが16日、自身のInstagramを更新。海外旅行でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
黒木は「もう日本ですが」とヨーロッパ旅行から帰国したことを報告。「旅中は運動ゼロ食事制限なし生活だった」と明かし、「そろそろ運動しなければ」と意気込んでいる。写真には、グレーのキャミソールを着用し、引き締まったウエストや美しい素肌をのぞかせた姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「憧れのスタイル」「ヘルシーで素敵」「いつまでも綺麗」「かっこいい」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆黒木メイサ、ヘルシーな肌見せスタイル披露
