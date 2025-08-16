歌手の木村カエラ（40）が16日までに自身のインスタグラムを更新。夫の俳優・永山瑛太（42）に会うため韓国・釜山を訪れていることを報告した。

「おやすみをいただいて、韓国釜山へ。瑛太くんが長期韓国でお仕事だったので、会いに行きました。久しぶりに家族で過ごす時間はとても愛おしく、幸せな時間でした」とつづり、釜山の街やビーチでのショットなどを投稿。「とにかく瑛太くんに会いに行くという計画だったので、ほぼ下調べもせず飛んで行きました が、美味しいものを食べたり、街をぶらぶらしたりしたよ」と旅を楽しんでいることを明かした。

続いての投稿では釜山の市場を訪れた様子や、「足だけ海につけてお散歩してたけど、我慢できず服のまま海に入った」と着衣のまま腰まで海につかり笑顔のショットなどを公開。

フォロワーからは「瑛太くん呼び可愛いです！」「瑛太くんに会いに それだけで素敵」「久しぶりの家族の時間 なんと愛おしい投稿でしょう」「カエラさんたちと久しぶりに会えて微笑む幸せそうな瑛太さんの顔が想像できます」「瑛太くんに会いに韓国って、素敵すぎます」などのコメントが寄せられた。