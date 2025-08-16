輝叶が、4thデジタルシングル「no games, no lies」を8月16日に配信リリース。あわせて、同楽曲のリリックビデオも公開した。

“駆け引きなしで本音で向き合いたい”という想いを綴った同楽曲は、1990年代のムードをまとった軽快なチルポップチューン。恋愛に限らず、友人や家族、そして自分自身との関係にも通じる、まっすぐな感情が込められており、思春期の記憶や甘酸っぱい情景を呼び起こすような懐かしいメロディとビートが特徴となっている。前作に引き続き、輝叶自身が作詞を全編手掛けた。

・輝叶 コメント

この曲を最初に聴いた時に、90sぽいビートが印象的で、同時に10代の頃によく観ていた海外のラブコメが何故かパッと頭に浮かびました！そこからのインスピレーションで、主人公が好きな人に向かって「もう駆け引きとかいらないから、素直な気持ちを聞かせてよ」って言っているような、そんなシチュエーションをイメージしながら作詞しました。恋愛感情での気持ちだけでなく、身近な友人達にも当てはまりそうな空気感というか、ムードも私にとっては大事で、恋愛に限らず、人との距離感とか、本音が知りたいっていう気持ちだったり、相手に共感する感情も私にとっては必要なんです。そんな歌詞の世界観と共に、少し懐かしさを感じるようなメロディーと共にこの曲も好きになって頂けたら嬉しいです。

