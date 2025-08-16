ロバーツ監督、佐々木朗希に以前から抱いていた印象を告白「朗希には…」
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が11日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。佐々木朗希に以前から抱いていた印象を明かした。
デーブ・ロバーツ監督 (C)AbemaTV,Inc.
○「朗希には自信を持ってほしい」
8月9日に3度目のライブBPを実施した佐々木について、「知っている限り調子はよかったみたい」「本人は投手復帰が楽しみだと言っていた」と語ったロバーツ監督。「肉体強化も進んでいるし、脚も上半身も強化され、肩の調子も良く健康な状態です。復帰した時には球速160キロは出せると思う」と評価した。
続けて、ロバーツ監督は「朗希には自信を持ってほしい。以前から朗希には自信がないように思えた。積極的に打者を攻めて欲しい。自分を信じてほしい」と、エールを送った。
そして、復帰時期については、「マイナーでの調整登板は3回程度。それぞれ3、4、5イニングを消化してもらうつもり。予定通り行けば9月初めには復帰できる」とし、「8月末に復帰できればと思っていましたが、今のところ9月初めになりそうです」と、調整が順調に進んでいることを明かしていた。
【編集部MEMO】
「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり
