歌手の工藤静香さんが、自身のインスタグラムで「大好きな場所」での動画を投稿しています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 “寝転がって空を見るのが気持ちいいんだな” 「大好きな場所」で「ちょいと休憩」





工藤さんは「私の大好きな場所」として、空に近い場所から自撮り動画を投稿。工藤さんの背後にはアロエがたくさん生えていて、その奥にいるアロエベラも紹介しています。







工藤さんはそんな場所のことを「手すりみたいな足場みたいなところを登っていくんだけど」と紹介していて、ちょっと謎めいた場所のように読めます。









工藤さんは「降りる時が怖いんだよね。笑」とテキストしつつ、続く動画では「寝転がって空を見るのが やたら気持ちいいんだなー」と話しながら、その場所の床に仰向けに寝転んでしまいました。工藤さんがレンズを返すとそこには空が見えています。









工藤さんは「あー落ち着くー」とため息をつきながら「ちょいと休憩」とテキストし、ここを “癒やしの場” としている模様。「今度は特別美しい空を紹介しますね！」と、いつかどこかの素敵な空を見せるとフォロワーに呼びかけています。

【担当：芸能情報ステーション】