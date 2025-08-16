40・50代「何穿く問題」→【GU】で解決！ 40代ママが着こなす「ワイドパンツコーデ」

40・50代になって今まで穿いていたパンツが似合わなくなってきた、と悩んでいる大人女性も多いのでは？ ワイドパンツを素敵に着こなしたい、そんな時はおしゃれママのマネをしてみて。40代6歳児ママインフルエンサー@mario_dozonoさんは【GU（ジーユー）】のワイドパンツを素敵に着こなしています。今回はそんなおしゃれママのコーデを商品とともにご紹介します。これからは何穿こう？ と悩まなくなるかも。

洗練されたマリンスタイルコーデ

【GU】「ドレープワイドパンツZ」\2,990（税込）

こちらはワイドパンツをボーダートップスと合わせたマリンコーデ。落ち感のあるドレープ素材のパンツは脚のラインを拾いにくくストンときれいなシルエットを描いています。接触冷感機能付きなのでサラッと涼しい穿き心地も叶いそう。カジュアルにもキレイ目にも着こなせる優秀パンツを＠mario_dozonoさんは袖が長めでデザイン性のあるトップスと合わせ、都会的な洗練されたマリンスタイルに仕上げています。

ワンランク上のモノトーンコーデ

こちらは上と同じ「ドレープワイドパンツZ」と白Tシャツのコーデ。シンプルながらさりげないAの刺繍が上品で、とろみ感のあるドレープパンツとも好相性。タックインで大人のきちんと感も演出。さりげなく手に持っているボーダーカーディガンがおしゃれポイント。バッグが映えるシンプルな大人カジュアルコーデは大人女性の品格を醸し出しています。

マネしたい大人のキレイ目コーデ

【GU】｢タックワイドパンツ｣\2,990（税込）

シルエットがきれいで大人女性にも人気のタックワイドパンツ。センタープレスによってきちんと見えし、脚長効果も期待できそう。ファスナーを開けるとキーネックになるというトップスで抜け感を出し、かごバッグと程よく肌見せしたサンダルでワイドパンツの重さを微調整し、マネしたいさわやかな大人のキレイ目コーデの完成です。

アクセサリーも映える大人カジュアル

こちらはベージュ × ホワイトの淡色コーデ。タックワイドパンツは、カジュアルなダンボールニットのプルオーバーと合わせても品のある雰囲気で大人女性にピッタリです。トップスの、ヒップまで隠れそうな丈のコクーンシルエットによってこなれ感がでて、シンプルなコーデを素敵に演出しています。大ぶりなアクセサリーで大人っぽさを上乗せするのもGOOD。

