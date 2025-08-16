フリーアナウンサー滝川クリステル（47）が、15日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）のゲスト出演し、夫の小泉進次郎農相（44）と子育て方針について語った。

19年に結婚、妊娠を発表。2児を出産し、男の子と女の子の母親になった。

家では2人の子育ての真っ最中という。キャスター時代は数々の新聞に目を通していたという滝川も、「今、子育てで、新聞引きちぎられます。踏まれるし、引きちぎられる。それでキャーとなるくらいなら置かないです」と告白。生活スタイルは一変した。

滝川によると、子供たちの暴れぶりにも、小泉氏は放任的なスタンスだという。「ホントにいいお父さんなんです。怒らないので。仕事でもホントに怒らないので有名らしくて、家でも怒らないので、よくそんなに耐えられるねっていうくらいです。穏やかなんですよ」と明かした。

ユーミンからは「言いなさいよ！って（怒る）時はある？」と聞かれると、「あります。“言わないと分からない”っていうのは、しょっちゅう言ってます。それは違うんですね」と、夫婦でタイプが違うことを打ち明けた。「日本人男性の方が、言わないのことの方が美徳的と言いますよね。それは私は全く違うので、言わないとダメというところが。会話してこそ、夫婦の絆が大事だと思うので」と、小泉氏にリクエストしていた。

ケンカも「しないんですよね」というが、「しないで、ぐっと引いちゃう人なんですけど、そこを“感情に出そう”というのは（伝えて）、だんだん変わってきてくれています」とも話した。