夏服にシックなムードを！ ブラウンの夏服でひと足早く感じる秋の気配

秋の訪れを感じさせるブラウンは、大人の女性にぴったりの落ち着きと華やかさを兼ね備えた色。まだまだ暑いからこそ、ブラウンのアイテムで季節を先取りしませんか。ブラウン色の夏にぴったりの軽やかなアイテムをご紹介します。

【KBF】上品さとクラシカルな雰囲気を持つレースのジャケット

「モールレーステーラードジャケット」\11,000

肌触りのいいモールで刺しゅうされたテーラードジャケットは、少し長めの丈感や素材が上品さとクラシカルな雰囲気を放ちます。袖のさりげないスリットにより、抜け感が生まれます。

【ユナイテッドアローズ】透かし模様とスカラップの縁取りが女性らしさを演出

「YTM ショートスリーブ ニット」\22,990

柔らかくしなやかなマットな質感の糸を使い、自然に体になじむやさしい着心地のニットトップスは、いろいろな透かし模様を組み合わせ。襟元と袖口に丸みのあるスカラップをあしらい、華やかな印象をプラスしています。

【KBF】シンプルワンピを程よい光沢あるベロアで上品さと華やかさを

「ベロアスクエアワンピース」\8,800

程よい厚みと光沢が特徴のベロア生地を使用し、スクエアカットのネックラインやIラインシルエットでスマートに着こなせるワンピース。サイドスリットにより、足さばきがよく着こなせます。WEB限定発売。

ブラウンの夏服なら、暑さが残る今の季節も秋のムードをしっかり感じられるはず。

※価格はすべて税込みです