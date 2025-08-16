2004年にデビューし、昨年、芸能生活20周年を迎えたタレントの鈴木あきえさん（38）。『王様のブランチ』（TBS系）ではリポーターを10年8カ月間 務め、その後は女優、声優、ラジオパーソナリティとして活躍している。

現在、小学1年生の長男と年中の長女、2児の母として子育てに奮闘する彼女。出産後は育児に悩み、夫婦間に摩擦が起きた時期もあったが、母になって担当した子育て番組の経験が自身を救ったという。

インタビューの取材開始時間は夜19時──。あきえさんに結婚と子育ての日々、独身時代との変化を聞いた。

──忙しかったリポーター時代に、他局でテレビディレクターとして活躍されていたご主人と出会ったんですね。馴れ初めは？

「ブランチのリポーターのお友達が夫と同じ高校で、3人とも同じ年でみんなで飲もうってなって。会って間もない感じの頃から『結婚するんだろうな』と、なんの疑いもなく進んでいきました」

──2年間の交際を経て、2017年に結婚。2018年に長男、2020年に長女を出産して何か変わりましたか？

「変わりましたね。一番変わったのは生活リズムで、今は子どもたちと毎日20時半には寝てます。朝は目覚ましなしで4時に起きる生活に変わりました。おばあちゃんみたいですよね。だから、夜19時は就寝前で半分寝ているみたいな（笑）。

以前は子どもをいったん寝かせてから仕事や家事をやったりしていたんですけど、だんだん自分が疲れていく感じになり、もたなくなっちゃったんです」

──そんなに早く起きて何をしてるんですか？

「子どもたちは朝6時に起きるので、2時間くらいは自由な時間ができるので、その日の夕飯作ったりとか、ピラティスで体を動かしてコーヒーやミルクティーを飲んだりとか、誰もいない朝の時間を有効に使うっていうスタイルを確立しました。

日付が変わる前に寝ると、身体の軽さが全然違うんです。早朝に配信番組の恋愛リアリティショーを見たりしています（笑）。料理やお洗濯などの家事は私が担当することが多いですが、子どもの寝かしつけは2人でして家族4人で寝ています。私が仕事でいない時は夫が代わりに全部やってくれます」

──ご主人も平日の20時半に家族と一緒に就寝するなんて、夫婦円満の秘訣は？

「今が一番仲がよくて、もともと夫婦喧嘩はあまりしないほうだったんですが、第1子の出産直後と第2子の出産直後は一番喧嘩してましたね。親になって私は変わっているのに、夫が変わらなさ過ぎて摩擦が起っちゃったんですね。

私は仕事もできないし、朝から晩まで外出もできない状況の中、夫は自分の生活をなかなか変えられなかった。何度も話し合いもしたんですけど、変わらなくて……」

──どうやって向き合ったんですか？

「息子が1歳半くらいの時に思い切って泊まりロケの仕事に行ったんです。それまでは難しいかなって心配だったんですけど、結果的に行ってよかったです。仕事から帰ってきたら、夫が子育ての大変さを身にしみてわかったみたいで、その日を機に変わってくれました」

──ご主人の意識も変わり、育児は順調ですか？

「いえいえ、子どもの“イヤイヤ期”の当時はすごい悩んで、自分の“イライラ期”みたいな感じだったんです。その時の子育ての悩みは出演していた『すくすく子育て』（NHK Eテレ）に助けてもらいました。番組で取り上げる悩みが全部うちで起こってることとほぼ同じで、毎週専門家の方に説明してもらって、いろんな引き出しを見せてもらいました。

私はもともと子どもが好きで保育士になりたかったので、この業界で子どもと関わる仕事を担当するのも目標だったんです」

──育児をしていて最近の悩みはありますか？

「小学生になって3カ月くらいに長男が妹に意地悪をするようになったんです。環境が変わってストレスもあったと思うんですが、急にデコピンをしたり、叩いたりしていて、『なんでそんなことするの！』って、何度もすごく叱ったんです。

すると、それまでは自己肯定感の強い子だったのに、ある日『僕ってダメな子なんだね。妹のほうが楽しそうで、いつもいいことがあって……』と、ポロっと口にしたんです」

──難しい問題です。小学生で再びやってきた“イヤイヤ期”はどう乗り越えたのでしょうか？

「私が怒ってこの子の自己を否定してしまったんだなと反省して、『あなたが悪いんじゃなくて、あなたの心の中にいるモヤモヤくんが悪いんだよ』って、言い方を変えたんです。嫌なことがあったり、疲れると、人にはモヤモヤくんが出てきちゃうからお母さんに言ってねって。モヤモヤくん出てきたら、お母さんとぎゅーっとしたり、お母さんやお父さん話すとモヤモヤくんはお空に飛んで行くんだよって。それからすごくニコって笑顔になって、モヤモヤくんが出てきたら教えてくれるようになりました」

──目からウロコの子育て論ですね。母親となり、独身時代とは仕事に向き合う時の変化はありましたか？

「仕事の楽しさもよりわかるようになり、仕事と日常のメリハリがつくようになりました。『ブランチ』時代は生活の全部が『ブランチ』だったんですけど、今は家に帰ったら日常が待っていて、仕事は自分だけで集中できる時間もあるし、悲しいことがあっても仕事があることでまぎれたり、仕事で救われることも経験したので、楽しさやありがたさをより感じるようになりました」

──これから叶えたい夢などはありますか？

「改めて自分の半生を振り返って、今までで支えてくださった多くの方に感謝の気持ちでいっぱいです。そして、やっぱり思ってもみなかった楽しいことがいっぱいあったなと思うので、もし今、チアで燃え尽きて人生に悩んでいた17歳の自分に伝えられるなら『思ってもない楽しいところに行き着くから大丈夫だよ』って言ってあげたいです。

そう考えたら、きっとこの先、40代、50代、60代の自分も今予想もできない楽しいことをやってるだろうなって思うので、早く未来に出会ってみたいですかね。多分未来も明るいなって感じです（笑）」

文／千島絵里香（ジャーナリスト）