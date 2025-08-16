◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―阪神（１６日・東京ドーム）

全員が背番号「３」で臨む「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」。巨人は井上温大投手が、５月２１日の阪神戦（甲子園）以来の白星となる４勝目を目指して先発したが、初回に２ランを浴びるなど３回５安打３失点で降板。打線は１軍復帰した岡本和真内野手が「４番・三塁」でスタメン出場したが、阪神の先発・村上頌樹投手に５回まで１安打無得点に抑えられている。

井上が初回にいきなり先取点を許した。先頭の近本光司外野手に四球、送りバントでの１死二塁から森下翔太外野手に打った瞬間にわかる左翼スタンド上段への１７号２ラン本塁打を浴び、２点を奪われた。

巨人は１回２死から泉口友汰内野手が中前打で出塁。５月６日の阪神戦（東京Ｄ）の一塁守備で負傷し、５月７日に登録抹消となって以来、約３か月ぶりに帰ってきた４番・岡本は初球ファウルの後の２球目を打って中飛に倒れた。

井上は２回、小幡竜平内野手、中川勇斗捕手に連続で左前打を打たれ無死一、二塁。坂本誠志郎捕手の三ゴロで１死一、三塁、村上頌樹投手は見逃し三振で２死一、三塁となり、近本光司外野手を二ゴロに打ち取り、追加点は許さなかった。

井上が３回に追加点を奪われた。先頭の中野拓夢内野手に左翼寄りの中前に落ちる安打で二塁に進まれ（記録は二塁打）、森下は四球で無死一、二塁。佐藤輝明内野手の中飛で１死一、三塁となり、大山悠輔内野手に右中間二塁打を打たれ、３点目を奪われた。井上は３回の打席で代打を送られ、３回５安打３失点で降板となった。

４回からは２番手で菊地大稀投手が登板。先頭の中川に左翼線二塁打、坂本に四球で無死一、二塁とされたが、村上は送りバント失敗（記録は三振）、近本は見逃し三振、中野は遊ゴロに仕留め、無失点。５回も得点を許さなかった。

打線は阪神の先発・村上の前に二塁に走者を進められず、２回以降５回までヒットを奪えずにいる。