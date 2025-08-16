◆プロボクシング ▽１３２ポンド（約５９・８７キロ）契約１０回戦 堤駿斗―カイス・アシュファク（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・リヤド）

日本男子初の世界ユース選手権優勝を含むアマチュア１３冠のＷＢＡスーパーフェザー級３位・堤駿斗（２６）＝志成＝が１５日（日本時間１６日）、サウジアラビア・リヤドで前日計量に臨み、２０１６年リオ五輪代表のカイス・アシュファク（３２）＝英国＝とともに１３１・９ポンド（約５９・８３キロ）でクリアした。

堤は計量をクリアすると、体重計の上でマッスルポーズを披露。計量後のインタビューで、プロ初の海外での試合について「リヤドんもみなさんの前で試合ができることを１か月前からずっと楽しみにしていたので、自分のボクシングをして、自分を表現したいなと思います」とコメント。「明日の夜の試合では何を見せてくれますか？」と問われると、「素晴らしいＫＯショー」と答えニヤリと笑った。

計量後には自身のインスタグラムのストーリーを投稿。９日に日本を出発する際には、いつもリカバリーとして食べている“勝負メシ”のうなぎを用意していないと話していたが、写真とともに「ホテルの日本人のシェフさんが自分のことを知ってくださってて、鰻重特別に作ってもらいました。感謝」と報告した。

５月１１日に東京・大田区総合体育館でハイメ・アルボレダ（パナマ）を３回ＴＫＯで下して以来のリングとなる。「１２月が世界戦のつもりでこの試合も準備してきた」と１２月にサウジアラビアか日本での世界初挑戦を見据え、今回の試合を“世界前哨戦”と位置づけている。

堤は弟・麗斗（２２）＝志成＝とともに、サウジアラビア政府直轄プロジェクト「リヤド・シーズン」を運営する同国総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官がオーナーを務める米専門誌「ザ・リング」とアンバサダー契約を締結している。

戦績は堤が７戦全勝（４ＫＯ）、アシュファクが１３勝（５ＫＯ）３敗１分け。

今回の興行では、堤の試合のほか、ヘビー級１２回戦で１２戦全勝（１０ＫＯ）のホープ、ＷＢＯ同級１位モーゼス・イタウマ（英国）が、ディリアン・ホワイティ（英国）と対戦。ＷＢＡ世界フェザー級タイトルマッチでは王者ニック・ボール（英国）が同級５位サム・グッドマン（オーストラリア）の挑戦を受ける。