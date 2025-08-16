日本代表FW伊東純也、復帰したヘンクで再デビュー！「青いユニ似合ってる」とファン反応

フランスのスタッド・ランスから古巣であるベルギー1部のヘンクに移籍した伊東純也。

32歳の日本代表ウィンガーは、2026年ワールドカップまで1年と迫るなか、2部に降格したスタッド・ランスからの退団を決断。一番熱心に誘ってくれたという古巣へ3年ぶりに復帰することになった。

その伊東は、15日に行われた明本考浩と大南拓磨が所属するルーヴェンとの試合でヘント再デビューを果たした。

伊東は後半34分から出場し、ヘンクが2-1で勝利。ファンたちは「青いユニ似合ってる」「復活戦デビューおめでとう」などと伊東の復帰戦を祝福していた。

『Sporza』によれば、ヘンクのトルステン・フィンク監督は「満足している。前半は力強いプレーができた、もっと得点できたはずだ。この勝利は、チームとしての精神力の賜物。この勝利のために、我々は戦い抜いた。ヨーロッパリーグを見据えると、これは重要な勝利だ」と試合後に話していたという。

フィンク監督は、2019〜2020年までヴィッセル神戸を率いたこともある人物。



リーグ戦では開幕4試合目でようやく初勝利となったヘンクは、22日にポーランドのレフ・ポズナニとのUEFAヨーロッパリーグ予選プレーオフラウンドの1stレグを戦う。