◇ナ・リーグ ドジャース3―2パドレス（2025年8月15日 ロサンゼルス）

ドジャースのアレクシス・ディアス投手（28）が15日（日本時間16日）、本拠での首位パドレスとの首位攻防3連戦初戦の9回から救援登板。今年5月にレッズからトレード移籍後、9回に登板するのは2度目で、打者2人から2三振を奪って今季3ホールド目を挙げた。ドジャースは逃げ切って連敗を4でストップ。ナ・リーグ西地区首位のパドレスと同率首位に立った。

ディアスが9回を任されるのは8月9日のブルージェイズ戦以来2試合ぶり。この試合は9―1と大量リードの展開だったが、この日は首位攻防戦の1点リードの9回のマウンドを託された。メッツで守護神を務めるエドウィン・ディアスを兄に持つ右腕は、先頭のボガーツを空振り三振。次打者メリルに中前打を許したが、続くロレアノを空振り三振に打ち取って左腕ドライヤーにマウンドを託した。

試合後、レッズ時代に75セーブを挙げた実績を持つディアスは、報道陣から守護神への期待を伝えられると「とても感謝しています。9回を任せてくれる信頼を示してくれたこと、チャンスを与えてくれた全ての人に感謝しています。自分としては調整を重ね、良い方向に進歩できています。そうした機会をいただけて、本当にありがたいです」と話した。接戦の展開を制したことについても「ブルペンでやっている仕事をとても誇りに思います。試合中にした修正にも誇りを持っていますが、何よりカーショーがあそこまで投げてくれて、あの状況にチームを運んでくれたことに大きな敬意を払いたいですね」と話した。

現在、かつての状態を取り戻すために取り組んでいることを問われると「メカニクス（投球フォーム）の調整をしています。角度や、シンシナティー時代にうまくいっていたアームスロット（腕の振りの位置）を見つけ直そうとしています。そうしたメカニカルな調整を繰り返しているんです」と説明した。