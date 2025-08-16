◇ナ・リーグ パドレス2―3ドジャース（2025年8月15日 ロサンゼルス）

パドレスのラモン・ロレアノ外野手（31）が15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に「6番・左翼」で先発出場。2回に先制ソロを放った。

2回2死の第1打席で相手先発・カーショーの低めカーブを上手く捉え、左翼ポール直撃の先制アーチ。2試合連発で試合を動かした。

試合後、カーショーからの一発にロレアノは「大リーグでプレーできていること自体に感謝しているし、その相手があの投手だったということにも感謝している。本当に素晴らしい選手で、驚異的なキャリアを持つ人だからね。でもまあ、自分にとってはいい初打席になった」と手応えを口にした。

ポール直撃の一発に「（スタンドインしたと）いや、分からなかった。でも見ていたらスタンドに入った。だから“やった”って感じだね」と控えめに喜んだ。

7月末にオリオールズからパ軍に移籍。移籍後13試合で打率・327、3本塁打、11打点と好調を維持しており「気分はいいよ。チームに加わったら、最初からいいスタートを切りたいからね。でも、まだ40試合残っている。だから今この瞬間に集中している」と語った。

チームにスムーズに入り込めた要因として「ただチームの勝利を助けることを意識してるだけだ。落ち着いて、チームのためにプレーしている時が一番いいプレーができる」と強調。目の前の勝利に必死だからこそ、好調をキープできている。

また、初めて経験する同地区ドジャースとの宿敵対決には「前にもここでプレーしたことはあるけど、この状況の特別さは理解してる」とし、残り40試合の激しい首位争いにも「どうなるか楽しみだよ。面白い戦いになると思う。まあ、見ていてくれ」と自信をのぞかせた。