BMSGの新たなボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』より、第8話で披露された5次審査となる擬似プロ審査の課題曲2曲が本日8月16日に配信リリースされた。

（関連：『THE LAST PIECE』候補生は20名から14名へ――訪れた仲間との別れ「俺の分まで頑張れよ」 擬似プロ審査開幕）

擬似プロ審査は、2チームに分かれて、プロが作った楽曲をプロのスタイリング／ヘアメイクでプロフェッショナルに歌いこなす、擬似的にプロのアーティストとしてパフォーマンスを行うBMSGの名物審査のうちの1つとなっている。8月15日に放送された第8話では、課題曲「Green Light」「Blast Off」の2曲が披露された。

今回の課題曲の1つ「Green Light」は止まることなく突き進むスピード感と覚悟を描いたダンスチューン。不安を振り切り、夢へ全力で加速する姿を妖しさと高揚感の漂うドラムンベースに乗せて描いている。もう1つの課題曲「Blast Off」は、BMSGの十八番でもある、抜きの多いトラックの上でアグレッシブなコレオグラフが映えるラップチューン。新世代の台頭を存分に感じさせる、スキルフルな1曲だ。

さらに、8月19日20時には、擬似プロ審査曲2曲のパフォーマンスビデオがBMSG公式YouTubeチャンネルより2曲連続のリレー形式でプレミア公開されることも決定。スリリングなワンカットにより構成された、楽曲の世界観により没入できる特別なパフォーマンスビデオとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）