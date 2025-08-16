小倉優子、実家プール公開 子どもたちの満喫ショットに「広くて綺麗」「癒やされる」の声
【モデルプレス＝2025/08/16】タレントの小倉優子が8月15日、自身のInstagramを更新。実家に帰省したことを報告し、子どもたちの写真を公開した。
【写真】小倉優子、プールを楽しむ子どもたちの姿
小倉は「実家に帰省してきました！」と報告。「ビニールプールを楽しみにしていた次男と三男」と、子どもたちがプールで遊ぶ様子を公開した。さらに「夏休みの宿題を頑張っていた長男も、最後は一緒に参戦して大はしゃぎでした」と、息子たちが楽しんでいる様子を明かしている。
この投稿に、ファンからは「広くて綺麗」「癒やされる」「みんな楽しそう」「素敵なご実家」「お子さんたちが大きくなりましたね」「運転お疲れ様でした」といったコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に第1子長男、2016年11月に第2子次男、2020年7月に第3子三男を出産している。（modelpress編集部）
