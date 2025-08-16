【ジャックルマロワ賞】アスコリピチェーノ＆ゴートゥファースト参戦！ 日本勢2頭が欧州マイル王決定戦へ
8月17日（日）にフランスのドーヴィル競馬場で行われるジャックルマロワ賞（G1）の出走馬が発表された。
●ジャックルマロワ賞（G1）
第4レース：1600メートル（芝）
JRA発売レース（日本時間8月17日（日）22時50分（現地時間15時50分）発走予定）
・出走予定JRA所属馬
アスコリピチェーノ（牝4・美浦・黒岩陽一厩舎）
ゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一厩舎）
馬番：1
ザビアリ
牡4・59.5・M.バルザローナ
F.グラファール
ゲート番：1
馬番：2
ロザリオン
牡4・59.5・S.レヴィー
R.ハノン
ゲート番：3
馬番：3
ダンシングジェミナイ
牡4・59.5・R.ライアン
R.ティール
ゲート番：5
馬番：4
ノータブルスピーチ
牡4・59.5・W.ビュイック
C.アップルビー
ゲート番：9
馬番：5
ゴートゥファースト
牡5・59.5・岩田望来
新谷功一
ゲート番：8
馬番：6
キングゴールド
牡8・59.5・S.パスキエ
N.コーラリー
ゲート番：11
馬番：7
ドックランズ
牡5・59.5・T.マーカンド
H.ユースタス
ゲート番：7
馬番：8
ディエゴヴェラスケス
牡4・59.5・C.スミヨン
A.オブライエン
ゲート番：10
馬番：9
アスコリピチェーノ
牝4・58.0・C.ルメール
黒岩陽一
ゲート番：2
馬番：10
リダリ
牡3・56.5・C.デムーロ
M.デルザングル
ゲート番：6
馬番：11
ザライオンインウィンター
牡3・56.5・R.ムーア
A.オブライエン
ゲート番：4