8月16日、園田競馬場で行われた11R・摂津盃（3歳上・ダ1700m）は、吉村智洋騎乗の9番人気、ナムラタタ（牡6・兵庫・石橋満）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にエイシンレジューム（牡5・兵庫・坂本和也）、3着にフラフ（牡5・兵庫・松浦聡志）が入った。勝ちタイムは1:52.6（良）。

1番人気で杉浦健太騎乗、ヴィーリヤ（牝4・兵庫・田中一巧）は7着、2番人気で川原正一騎乗、エイシンレオ（せん5・兵庫・森澤友貴）は4着敗退。

吉村「かなりうまくいきました」

ナムラタタに騎乗した吉村騎手は「かなりうまくいきました。（以前のレースで）変に位置を取りに行くとハミをかんで伸びなかったので、一発を狙うなら前半はリラックスさせてあげないと思っていました。素直にうれしいです」とコメント。管理する石橋満調教師は笠松で重賞制覇があったが、地元兵庫では初めての重賞制覇。「これまで多くの馬を管理させていただいた福盛（訓之）オーナーの馬で勝てたことがうれしいです」と感謝を述べた。

ナムラタタ 39戦8勝

（牡6・兵庫・石橋満）

父：ザファクター

母：マイディアソング

母父：ディープインパクト

馬主：福盛訓之

生産者：いとう牧場

【全着順】

1着 ナムラタタ

2着 エイシンレジューム

3着 フラフ

4着 エイシンレオ

5着 サンライズホープ

6着 ブラックバトラー

7着 ヴィーリヤ

8着 スマートビクター

9着 メイショウシマト

10着 コンドリュール

11着 タイキフォース

12着 ウインドケーヴ