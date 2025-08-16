“普通の育児”ができない…自分を責め続けた36歳シングルマザーが、「山田裕貴さんに人生を救われた」ワケ
東京で3人の子育てをしているシングルマザーで、『36歳、初めて推しができました。』（文芸社刊）の著者・凪倫子さん（@rinco_run2）。
同作で昨年、文芸社×毎日新聞主催のエッセイコンテスト「第7回人生十人十色大賞」長編部門で最優秀賞を受賞した彼女は、発達障害と診断された子どもとの生活を描いたことで、多くの共感を集めました。
お子さんが発達障害かもしれないと気が付いたきっかけや、子育ての中での気づきについて取材しました。
◆「うちの子だけオムツなの？」幼稚園で感じた発達の遅れ
彼女たちの暮らしは、決して平坦な道ではありませんでした。
「『他の子と違うかも』と違和感を覚えたのは、一番上の子どもの幼稚園の入園式。集団に溶け込めず、他の子がパンツな中、オムツが取れていなかったのがわが子だけだったことに、少なからずショックを受けました。
3歳児健診では、他の子が保護者の隣で静かに質問に答える中、わが子は席にじっと座っていることすらままならず、別室に呼ばれて『しばらく様子を見ましょう』と言われました」（凪倫子さん、以下「」内同）
その後、正式に発達障害だと診断された5歳のころには、同じ年の子どもたちがサッカーを始め、文章を書いている姿と比べて、自分の子どもの状態に落ち込んだといいます。離婚してからは、頼れる家族も近くにいない状況。孤独の中で子育てと向き合う日々が始まりました。
◆藁にもすがる思いの母親に、忍び寄る“トンデモ論”
凪さんが元夫に診断のことを伝えたところ、「やっぱりそうだったか」とスムーズに受け止めていたといいます。また、両親も発達障害について自分たちなりに勉強し、理解しようと努めてくれました。特に母親は育児書を読み込んで知識を深め、その書籍を凪さんにも送ってくれたそうです。
一方で、凪さん自身もネットや書籍を通じて情報収集をしていたのですが、そのなかで、ある傾向に陥ります。
「グルテンや発達障害の原因になる」「牛乳がよくない」「抗生物質が発達障害の原因になる」「発達障害の子どもの髪には水銀が出る」といった根拠の乏しい“トンデモ論”に、一時は心を動かされてしまったのです。
「今思えばおかしいって分かります。でも当時は、すがるものが欲しかった。子どもの困りごとを少しでも改善できるかもしれないと、信じたくなるんです」
実際、凪さんには一時期グルテンフリーの食生活を心がけていたこともありましたが、生活の負担が大きく、継続を断念しました。
◆収入が減るのを覚悟で、パート勤務に切り替えた
シングルマザーにとって、経済的な安定は死活問題です。
お子さんが発達障害の診断を受けてからも、凪さんはフルタイム勤務で家計を支えていました。しかし、娘さんが小学校に進学するタイミングで働き方を見直し、パート勤務に切り替えました。
「もちろん、収入が減るのは困るんです。でも、学校行事や子どもの体調不良でたびたび休んで、その都度周りへ迷惑をかけてしまうのが申し訳なくて」
凪さんが休むことで仕事を変わってくれた同僚から責められた経験はなかったのですが、いつも申し訳ないと感じていました。
「パートなら、休む理由をそこまで説明しなくてもいいですし、子どもと一緒にいる時間を確保できる。それが今の私には必要だと判断したんです」
◆普通学級か支援学級か？ 選択を迫られる
小学校入学前、自治体の就学説明会に参加した凪さんは、学区内の小学校で教員と面談をしました。
その中で問われたのが「普通学級と支援学級、どちらを希望されますか？」という選択です。支援学級とは、発達や学習に特性のある子どもが、少人数で個別の支援を受けながら学べる学級のことです。通常の学級と同じ学校内に設置されており、教科学習の一部を普通学級で受ける「交流授業」もあります。
