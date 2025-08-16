妻に“不倫の証拠”を押さえられ…悲鳴を上げて崩れ落ちた不倫夫。それでも妻が“チャンス”を与えたワケは
もし夫の不倫に気がついてしまったら、あなたは許すことができますか？
今回は、そんな夫に「ラストチャンスを与えた」という女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆スマホ依存な夫の“変化”と、生々しいやり取り
西田志帆さん（仮名・35歳／主婦）は、結婚して4年目の夫・隆也さん（仮名・34歳／会社員）の不倫の証拠を掴んでしまいました。
「最初に違和感を覚えたのが、私の前ではスマホをほとんど見なくなったことでした。以前はスマホ依存症かというほど、ずっといじっていたのに」
そしてたまにスマホを見たとしても、不自然に下向きに置くようになったそう。
「それで、最近妙に残業や会社の飲み会や出張が多いし、家を空けることも増えてない？ とだんだん不安になってきてしまい、良くないことだとは思いましたがついこっそり隆也のスマホを見てしまったんです」
するとLINEに取引先の女性とのやり取りを発見し、そこには明らかに不貞行為があったと思われるメッセージがありました。
「それが『もっとずっとひとつになったままでいたかった』や『今度は絶対お泊まりしようね』など生々しいやり取りで、見ていられなくなり思わず目をそらしてしまいましたね」
◆自分は夫と夫婦でい続けたいのか、別れたいのか
そして「そういえば隆也は私と付き合っていた時にも、こういうことを恥ずかしげもなく言ってくる人だったな」と思い出した志帆さんは、彼がかなりその女性にのぼせ上がっているのを感じました。
「あと最近、隆也がホワイトニングに特化した歯磨き粉を急に買ってきたのも……おかしいなと思っていたんですよ。歯磨き粉なんていつも私任せで何のこだわりもなかったくせに。きっと彼女に好かれたい気持ちからエチケットに気を遣いだしたってことなんでしょうね」
志帆さんの中に様々な想いが溢れて、証拠を突きつけて隆也さんと不倫相手を別れさせた上で、今後も結婚生活を続けていきたいのか、それとも離婚したいのか、自分の気持ちが分からなくなってしまったそう。
「もちろん裏切られたショックは大きいですし、隆也とは当然添い遂げるものだと信じていたので、まさかこんなことになるなんてという動揺はありましたが……。正直、もう私に興味が持てないのなら無理に一緒にいる必要もないというか、そんな我慢をしてまでそばにいられても、私もしんどいなという思いもありました」
◆デート現場で待ち伏せると、浮かれた夫が現れた
今まで通りしれっと暮らしている隆也さんを見てイラつきながら「このままじゃいけない、きちんと決着はつけなくては」と思った志帆さんは、再び隆也さんのスマホを見てみることにしました。
「すると彼女とデートの約束をしていて、そのやり取りを見ながら『そういえば隆也はいつもデートの時に30分前に待ち合わせ場所に着いて、私のことを待っている時間が好きって言っていたな』と思いだして……。つい切ない気持ちになってしまいました。そしてこの女性との待ち合わせにも30分前に行っているのかな？ と考えてしまって」
そして隆也さんの不倫デートの当日。その待ち合わせ場所に志帆さんも行ってみることにしたそう。
「30分前には到着するよう現場へ向かいました。そして、その場所が見下ろせるカフェのテラス席から見張ることにしたんです」
すると15分ほど経った頃に、いつもより少しおしゃれをした隆也さんが現れたそう。
「そして隆也に気が付かれないように、そっと後ろに回り込んで、肩を叩いたんですよ」
◆崩れ落ちた夫へ、ラストチャンスを与えることに
隆也さんは彼女だと思い込んでいたようで満面の笑みで振り返りましたが、それが妻の志帆さんだと分かると、悲鳴を上げながら膝から崩れ落ちてしまいました。
