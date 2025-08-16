フリーアナウンサー滝川クリステル（47）が、15日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）のゲスト出演し、夫の小泉進次郎農相（44）について語った。

19年に結婚、妊娠を発表。2児を出産し、男の子と女の子の母親になった。

番組では、愛犬との別れについて語ったが、パーソナリティーの松任谷由実からは「ワンちゃんじゃなくても、つらい思いをしているご主人が…。ボクサーの妻のように、リングサイドで“ああっ！”みたいなこともあるんですか？」と、小泉氏について話を振られた。

滝川は「ああっ！って思うこともたくさんありますけど、なるべく家に帰ってきたら癒やしの場にいられるように、それはかなり私自身と…。子供たちがとにかく癒やしなので」と返答。「でも、想像を絶する忙しさなので、普通のタフネスさじゃ無理だと思うくらい」とも明かした。

10月にアルバムを発売するユーミンから「ご主人にもぜひ聴くように言って下さい」と振られると、滝川は「それで（夫の）元気が出るように…」と返答。自民党は参院選で惨敗するなど、逆風が吹きまくっていることも念頭に置いてか、「毎日、頑張っているので、みんなもうちょっとお手柔らかにして下さい…」と、笑いながらもリスナーに呼びかけていた。