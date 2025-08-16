木村カエラ「とにかく瑛太くんに会いに」 韓国で久しぶりの家族時間「とても愛おしく、幸せな時間でした」
歌手の木村カエラ（40）が15日、自身のインスタグラムを更新。韓国で久しぶりの“家族時間”を明かした。
【写真】家族のキャリケース？韓国での家族時間を披露した木村カエラ
「おやすみをいただいて、韓国釜山へ」と報告し、旅の思い出が切り取られた複数枚の写真をアップ。「瑛太くんが長期韓国でお仕事だったので、会いに行きました」と夫で俳優・永山瑛太（42）に会うことが目的だったこと明かし、「久しぶりに家族で過ごす時間はとても愛おしく、幸せな時間でした」とうれしそうに振り返った。
韓国へは「とにかく瑛太くんに会いに行くという計画」だったそうで、「ほぼ下調べもせず飛んで行きましたが、美味しいものを食べたり、街をぶらぶらしたりしたよ」と満喫した様子だった。
この投稿には「なんと愛おしい投稿」「Loveだね」「仲良し夫婦すてきです」「ほっこりのお裾分けありがとうございます」「カエラさんたちと久しぶりに会えて微笑む幸せそうな瑛太さんの顔が想像できます」など、さまざまな反響が寄せられている。
