フジテレビ系「トークィーンズ」が１４日放送され、ＡＫＢ４８の全盛期を支えた１期生の高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜の３人がゲストで登場した。

絶頂期には、５年間で休みがゼロという信じられないような超多忙な日々を過ごしていたというメンバーたち。高橋が「次の日の休み、前日に言われたりするんで、スケジュール組みようもないですし…。５年越しの休みとか、ホント訳分かんないんですよ。何したらいいんだろう？」と当時の戸惑いを明かした。

続けて、小島が「休みがなくって唯一の心の救いが伊勢丹。伊勢丹、みんなで行ったよね〜。伊勢丹で爆買いする」と、数少ないストレス発散の方法が百貨店での買い物だったと明かした。

３人の後輩に当たるＭＣの指原莉乃が「お姉さん組は伊勢丹。若いメンバー組は１０９…」と年代によって買い物先が別れていたと説明。前田は「Ｍステの間に…」とテレビ朝日系「ミュージックステーション」に出演時に行くのが恒例だったと告白し、「リハーサルが朝あって」と、夜の本番まで時間が空くのを利用していたと振りかえっていた。