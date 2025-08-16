ぷりっと甘い白ブドウの香り♡ボディファンタジー新作スプレー登場

香りで日常を彩るフレグランスブランド「ボディファンタジー」から、待望の新作“白ブドウ”の香りが登場します。ひと吹きで広がるみずみずしくジューシーな甘さは、秋のおしゃれをより楽しくしてくれそう♡一般発売は2025年10月1日（水）ですが、8月29日（金）から一部店舗で先行販売もスタート。ボトルは人気アートディレクター千原徹也氏が手がけ、キュートな水彩タッチの白ブドウが目を引きます。

みずみずしい白ブドウの香り

新作「ボディファンタジー ボディスプレー 白ブドウ」は、ぷりっとした白ブドウの甘さとすっきり感を兼ね備えたフルーティーな香り。

甘さだけでなくジューシーな果実感も感じられ、香水より軽やかに楽しめます。ふわっと香るので学校やオフィスでも使いやすく、気分転換にもぴったり。

千原徹也氏デザインのキュートなボトル

パッケージはアートディレクター・千原徹也氏によるデザイン。

水彩タッチで描かれた白ブドウと、グリーン×ピンクの配色が遊び心を感じさせます。持ち歩きしやすい50mLサイズで、バッグやポーチにもすっきり収まり、香りと一緒に見た目でも気分を上げてくれます。

先行発売でひと足早くゲット

2025年8月29日（金）から、一部店舗で先行発売が順次スタート。一般発売は10月1日（水）から全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストアなどで販売されます。

価格は50mLで605円（税込）と手に取りやすく、オンラインストア「FITS you. STORE」でも購入可能です。

香りで秋のおしゃれをアップデート

「ボディファンタジー ボディスプレー 白ブドウ」は、秋にぴったりな爽やかで甘い香りをまとえるアイテム。

手軽に使えるスプレータイプだから、朝の身支度やお出かけ前、気分を変えたい時にも大活躍♡

先行発売でいち早く試すもよし、一般発売を待ってお気に入りの香りコレクションに加えるのもおすすめです。この秋は白ブドウの香りで、毎日をちょっと特別に彩ってみませんか？