¥¯¥ì¡¼¥×Çä¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î±ü´Ó·°¡£¼Ì¿¿¤ÏÂç³ØÀ¸»þÂå¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkaoru_okunuki¤è¤ê¡Ë

¡Ö¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×

¡¡54ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë¥¯¥ì¡¼¥×²°¤µ¤ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡TBS¥É¥é¥Þ¡ÖDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡×¤Ë¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÆæ¤Î¥¯¥ì¡¼¥×Çä¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ü´Ó·°¡£¡Ö¥¯¥ì¡¼¥×²°¤µ¤ó?¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¤¨¤ó¤¸¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¡¢ÀÖ¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤ÇÈù¾Ð¤ß¡¢V¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¥¯¥ì¡¼¥×Çä¤êÌò¤ò±é¤¸¤¿±ü´Ó·°
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖµÞ¤Ë½Ð¤Æ¤­¤Æ¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥óÃÆ¤­¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËèÆü¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¡Ö¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥­¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£