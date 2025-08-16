¡ÖµÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×à°õ¾Ý·ãÊÑá¥¯¥ì¡¼¥×Çä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿54ºÐ½÷Í¥¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖËèÆü¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¥É¥é¥Þ¡ÖDOPE¡×Ææ¤Î½÷Ìò¤ÇÅÐ¾ì
¡Ö¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡54ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë¥¯¥ì¡¼¥×²°¤µ¤ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡TBS¥É¥é¥Þ¡ÖDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡×¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÆæ¤Î¥¯¥ì¡¼¥×Çä¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ü´Ó·°¡£¡Ö¥¯¥ì¡¼¥×²°¤µ¤ó?¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤¨¤ó¤¸¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¡¢ÀÖ¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤ÇÈù¾Ð¤ß¡¢V¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖµÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥óÃÆ¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËèÆü¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¡Ö¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤òÃµ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£