全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・湯島のビアバー『THIS BREWING』です。

ヌケ感抜群！クリアな個性が心地いい味わい

オーナーの矢吹さん曰く「好きなときにふらっと立ち寄って、ビールを楽しんでもらえる場所を作りたかった」。

台東区の端っこ、下町に立地したのもそんな理由。なので、目指すビールはマニア向けではなく、ビギナーでも楽しめる「クリーンで飲みやすい」ビール。

this stout w/cacao＆tonka bean Regular950円、this sour ale w/ponkan＆cardamon Large1350円

『THIS BREWING』（左）this stout w/cacao＆tonka bean Regular 950円 （右）this sour ale w/ponkan＆cardamon Large 1350円 ポンカンの柑橘香とカルダモンの清涼感、ナチュラルな酸味が爽やかに広がるサワーエール。カカオニブと桜餅の香りがするトンカビーンを使ったスタウトは、重過ぎず、クリアなのがいい

昼間から楽しめるように基本5％台と度数も高くない。そしてフルーツやハーブ、スパイスなど、副原料で面白く、それが少量生産の自家醸造で、新鮮なまま1〜2ヶ月で回転していくのがいいのだ。

実際、その爽やかでヌケがいい味わいはホント気持ちいい。ポンカンとカルダモンを使ったサワーエールのフルーティな清涼感。チョコレートと桜餅のようなフレーバーが印象的なスタウト。時間を問わず楽しめるポップさだ。

『THIS BREWING』マネージャー 一ノ瀬拓真さん

マネージャー：一ノ瀬拓真さん「気軽に立ち寄ってリフレッシュしてってください！」

『THIS BREWING』

湯島『THIS BREWING』

［店名］『THIS BREWING』

［住所］東京都台東区上野1-3-7ナガホリ第一ビル1・2階

［電話］03-6824-6592

［営業時間］15時〜21時※金は〜22時、土：13時〜21時、日：12時〜20時

［休日］月・火

［交通］地下鉄千代田線湯島駅6番出口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、塩気が抜群の沖縄のソーセージの画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「【保存版】いま話題の “パン飲み”おすすめ店8選 パンとアルコールの相性をゆるりと楽しめる！」では、パン飲みのできる注目店を実食レポートしています。