ブレイキンの世界最高峰の大会「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」が１１月、東京・両国国技館で開催されるのを前に１６日、同大会に招待ダンサーとして出場が決まったＡＹＵ（本名・湯浅亜優）が報道陣を前に、「自分の全てを出していきたい」と意気込みを語った。

（デジタル編集部 古和康行）

ＡＹＵは、パリ五輪ブレイキン女子の金メダリスト、Ａｍｉ（本名・湯浅亜美）の姉で、２０２４年には、ヨーロッパ最大級のダンスバトルイベント「ＩＢＥ」と「ＯＵＴＢＲＥＡＫ」のフットワーク部門で優勝するなど、国内トップクラスのダンサーだ。

「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」は、今年で２２回目となる世界最高峰のブレイキンの大会で、ダンサーたちの憧れの舞台として知られる。初出場となるＡＹＵは「今まで目指してきた舞台で、自分の力がどこまで出せるか試したい」と意気込む。

Ａｍｉも姉の「ＢＣ Ｏｎｅ」出場に「スタイルを武器にしているＢガール（ブレイキンの女性ダンサー）は多い。そんな中で、ＡＹＵのフットワークは男性にも負けない力がある」と太鼓判を押す。

五輪後の国内ブレイキンシーンは……

ブレイキンはパリ五輪で正式競技に採用されたが、ＡＹＵもＡｍｉも、パリ五輪前から、世界を舞台に戦ってきた。その２人にとって、「五輪後」の今のブレイキンシーンはどのように見えているのだろうか。

五輪が国内のブレイキンシーンに与えた影響について、五輪金メダリストのＡＭＩは「日本は五輪を通じて、もっともブレイキンへの注目が高まった国の一つだ」と指摘。「五輪の前には『ブレイキンって頭でグルグル回るんでしょう？』というイメージをもたれていたが、一般の方でブレイキンの良さに気づいてくれる人が増えた」と言う。

一方で、「五輪のようなダンススポーツとしてのブレイキンは『国を背負って戦う』が、『ＢＣ Ｏｎｅ』のようなカルチャーの大会は仲間や自分自身を代表して戦う気持ちの違いがある」と語る。さらに、「私はカルチャーの大会の方がかっこいいと思うし、やっていて楽しい。ただ、スポーツとしてのブレイキンに取り組んできたから得られた経験もあって、どちらも挑戦してきてよかった」とも話す。

その上で、「『ＢＣ Ｏｎｅ』のステージを日本で見ることができるのは、すごく楽しみ」と期待を込めた。

ＡＹＵは「自分が子どもの頃はバトルが数えられるほどしかなかったが、今は違う。五輪をきっかけにして、下の世代が競技人口、技術ともにレベルアップしている。盛り上がっているなと感じる」という。

同じブレイキンでも、スポーツとしての最高峰が五輪ならば、カルチャーとしての最高峰は「ＢＣ Ｏｎｅ」。日本のＢガールが、また世界を沸かせる日は来るか――。

世界のトップダンサー３６人が両国に集結

「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」は１１月９日、東京・両国国技館で行われ、招待ダンサーの男女各１２人と最終予選を勝ち上がった男女各４人の計３６人が出場し、世界のトップを争う。国内からは招待ダンサーとして、パリ五輪男子代表のＳｈｉｇｅｋｉｘ（本名・半井重幸）、２０２４年の世界選手権を制したＩＳＳＩＮ（本名・菱川一心）、ＡＹＵの出場が決まっている。

世界３０か国以上で予選が行われ、各予選を勝ち上がった代表者が１１月上旬に日本で行われる最終予選に出場。これを勝ち上がったダンサーが本戦への切符を手にする。