◆秋季高校野球静岡県予選▽１回戦 静岡１０―０城南静岡＝５回コールド＝（１６日、草薙球場）

今夏の静岡県大会で準優勝だった静岡が、新チーム初の公式戦に臨み、城南静岡を１０―０の５回コールドで下した。

計１１安打と活発な打線の中で存在感を見せたのが、１８４センチ、８７キロと大型の平野光星（こうせい、１年）だ。５番・捕手で公式戦初先発。初回２死一、二塁のチャンスでは鋭い当たりを左翼手に好捕されたが、４回１死一塁で左前打。一挙６点のビッグイニングに貢献した。

そして９―０と大量リードした５回に４度目の打席が回った。１死三塁で、あと１点取ればコールドで試合終了。相手の城南静岡は３番・４番を連続で申告敬遠してきた。１死満塁で平野の出番になった。「来ると思って準備していました。変化球で来る」と冷静に読み、初球のスライダーをフルスイング。三遊間を破り、決着をつけた。

静岡・島田ボーイズ時代は４番を務めた、将来が楽しみな強肩スラッガー。平野は「うしろの先輩たちにつなぐ意識で、チームの勝利に貢献していきたい」と今後の戦いを見据えた。