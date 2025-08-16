トランプ大統領「進展あった」と明かすも“和平合意”至らず…ウクライナ侵攻後初の米露首脳会談　現地メディア「停戦の道のりが長いことが明らかになった」

ウクライナ侵攻後初となるアメリカとロシアによる首脳会談が15日行われ、トランプ大統領は会見で、一定の進展はあったものの停戦合意はできなかったと明かした。

トランプ氏とプーチン氏の会談は両国の外相らを交え3時間近く行われ、その後、共同記者会見が行われた。

プーチン大統領：

ウクライナの安全は確保されなければならない。もちろんそのために協力する用意がある。

プーチン氏は停戦交渉を仲介するトランプ氏に賛意を示したものの、ウクライナ侵攻については「危機の根本原因がすべて排除されなければならない」と従来の主張を繰り返した。

トランプ大統領：

多くの点で合意に至ったが、まだ完全に合意に至っていない。進展はあったが合意が成立するまで合意ではない。

一方トランプ氏は「大きな進展を遂げた」と強調し、NATOやウクライナのゼレンスキー大統領に伝えると述べたが、具体的な内容には触れなかった。

両首脳は、報道陣の質問には答えず帰路についている。

そんな中、現地では今回の首脳会談をどのように受け止められているのか。

アメリカのアラスカ州アンカレジから、FNNワシントン支局・千田淳一記者が伝える。

トランプ氏が強調する協議の進展とは裏腹に、先行きの不透明感だけが残る会談となった。

トランプ氏はFOXニュースのインタビューに応じ、会談について改めて「合意にかなり近づいている」と強調する一方、「ロシアとの合意はゼレンスキー氏次第だ」としてゼレンスキー氏に取引に応じるよう促した。

また「ロシアとウクライナの首脳会談が今後調整され、自身も立ち会う」とも述べた。

しかし会談では停戦への道筋をつけられず、当初予定されていた経済協力なども話し合う拡大会合も中止になるなど、会談は従来の主張を繰り返したプーチン氏のペースで進んだことがうかがえる。

アメリカメディアは、「停戦の道のりが長いことが明らかになった」「プーチン氏が戦闘を停止する意思を示さなかったことから戦争は続く」と報じていて、今後の交渉は不透明感を増している。

（「Live News days」8月16日放送より）