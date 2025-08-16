タレントの藤本美貴（40）が16日までに自身のYouTubeチャンネル「ハロー!ミキティ / 藤本美貴」を更新。夫でお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春との大ゲンカ発展した「庄司死んだふり事件」について語った。

藤本と庄司は2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。

藤本は結婚式の準備をしている際に庄司と大ゲンカしたといい「結婚式の招待状を出すのとかも旦那さんは先輩に失礼がないように手渡しで渡したい（という考え）。でも結婚式っていろいろと決めないといけないことがいっぱいある。テーブルの形からクロスの色まで全てが“どうしますか？”なのよ」とし、庄司が丁寧すぎるが故に結婚式の準備が思うように進まなかったことを振り返った。

続けて「私ももちろん初めての結婚だから、こうしたい、失敗したくないみたいな気持ちじゃないですか」と言い、「それでケンカになって。旦那さんが“こんなに喧嘩するくらいなら結婚式なんかしなくていいじゃん”って言い出して。その場でパタッて死んだの」と、ケンカの末に庄司が死んだふりを始めたことを明かした。

「大の大人が死んだふりってある？死んだふりされたことある人そんなにいないと思う。気持ち悪っと思って。全然笑えないよ。向こうも本気だし」とし、声をかけても死んだふりを続ける庄司についにブチギレ。「馬乗りになって、Tシャツをつかんで“聞いてんのかよ”って」と、大ゲンカに発展してしまったという。

庄司のTシャツをつかんで振り回すと、Tシャツはビリビリに敗れてしまったといい、「でも向こうの気合のほうが凄いから。死んだふりのね。重たいし。でも負けちゃいけないと思って」と、笑いながら当時を振り返っていた。

また、夫婦の仲直りの仕方についても言及し「うちのケンカの流れでいうと、だいたい庄司さんが家出をするんですね。間にメールとかLINEでお互いの気持ちを言い合う。最初はメールでやり取りして、仲直りする時はお互いが謝る。私もごめんねって。向こうは向こうで謝ってくれる」と明かした。

さらに「最近は本当にケンカしてない」とし、「お互いがお互いを使いこなしている。チーム感が増してくる。子供3人いるとケンカしている暇がない」とも語っていた。