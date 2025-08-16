バルセロナ、クンデと2030年夏までの契約延長で合意! 昨季は国内3冠に大きく貢献
バルセロナは15日、フランス代表DFジュール・クンデ(26)との契約を2030年6月30日まで延長することで合意に達したと発表した。
クンデは2022年夏にセビージャから完全移籍。右サイドバックやセンターバックを主戦場に、これまで公式戦141試合に出場している。
昨季はハンジ・フリック監督の下、右サイドバックの絶対的なレギュラーとして活躍し、ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スペインスーパーカップの国内3冠に大きく貢献。コパ・デル・レイ決勝のレアル・マドリー戦では、延長後半に劇的な決勝ゴールを挙げ、バルセロナを4シーズンぶりの優勝に導いた。
バルセロナ加入後の獲得タイトルは、ラ・リーガ2回、スペインスーパーカップ2回、コパ・デル・レイ1回の計5つとなっている。
