◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(16日、東京ドーム)

巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合として開催された試合で、原辰徳前監督が長嶋監督との思い出を語りました。

セレモニアルピッチを終えて中継にスペシャルゲストとして参加した原前監督は、ヘッドコーチとして長嶋監督を支えた際の思い出を問われ「自分で自慢するわけではないですが、長嶋さんの後ろ姿は私が一番見ていると思います」とコメント。

「ゲームの時はその背中を、その指を見ながら(学んだ)。移動などの際は長嶋さんの後ろでその背中を見て、勝ったときは『今日は背中が笑ってるぜ』とか、負けたときは『今日は背中が少し涙ぐまれている』とか。なんとか今日は背中が笑うようにという気持ちで日々やっていました」と、その背中から多くのことを感じ取っていたことを明かしました。

当時のコミュニケーションについては「長嶋さんとは言葉で叱咤(しった)激励をされることもありましたが、基本的には我慢されていて、後ろ姿や背中を見て考えろという感じでした」と、直接的な指示を出される事はまれだったと語った原前監督。

さらに「『監督、こういう風にしたいんですけど』と問うと、良いときは『おっ、グッドアイデアだ』と。ただ『うーん』と考えられるときがあって最初は(意図が)分からなかったが、あるときから“考えているときはノーなんだ”と気づいて、それからはミーティングなどが円滑に進んだことを思い出しますね」と、当時の様子を振り返りました。