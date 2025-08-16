お前が原因だろ！同僚が退職に追い込まれ…森香澄のすっとぼけ芝居に騒然＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月15日（金）に放送された第4話では、同僚・山上花火（やまうえ・はなび／森香澄）の暗躍が積み重なった結果、真夏が会社を退職する事態に。

すると花火は「どういうこと、これ。ねえ」とすっとぼけた反応をし、思わず「お前が原因だろ！」とツッコみたくなるような一幕となっていた。

【映像】圧倒的悪女!? 同僚の退職を前に花火（森香澄）が衝撃の振る舞い

◆「どういうこと、これ。ねえ」

前回の第3話では、花火の暗躍が積み重なった結果、時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）が“時夢（安田）と真夏（松本）のキス”を目撃する展開に。

そして続く第4話では、怒った未来が真夏に退職願を書かせ、それを社内で読み上げるよう命じた。

過ちを犯した真夏はこれを拒めず、指示通り社内で退職願を読み上げ始める。

真夏の突然の退職に周囲が戸惑うなか、どう考えても理由を察することができる花火もまた「どういうこと、これ。ねえ」と驚いたリアクションをとり、第4話でも一層“悪女感”極まる立ち振る舞いをしていた。