スマホケースから衣替えスタート！「A SCENE」新作は光沢レザーやキルティング素材で秋冬ムード満点だよ
ガジェットアクセサリーブランド「A SCENE（エーシーン）」から、2025年秋冬コレクションが登場。
キルティングポケット付きのスマホケースや、シンプルなカラーリングのストラップなど、新作8アイテムが全国の直営店や公式オンラインストアにて、一部商品から順次展開されています。
秋冬ムードを感じさせる小物で、季節を先取りしてみませんか？
「A SCENE」新作スマホケースは“レザー×クリアポケット”
「A SCENE」は、機能性とデザイン性を兼ね備えたテックアクセサリーを展開するブランド。
気になる最新コレクションでは、高級感のあるレザーを使った「PVC leather case」（税込9900円）や、パラコードで編み上げた単色ショルダー「Design paracord shoulder -plain-」（税込6820円）がお目見えしています。
スマホケースの「PVC leather case」は、光沢感のあるレザーボディに、クリアのポケットを組み合わせることで、上品かつカジュアルにも持てるデザイン。
ケース下部にはリングが付いているので、お好みのショルダーストラップなどを付けて、カスタマイズを楽しめますよ。
リングは取り外しが可能なため、不要な時は外しておけばすっきりと持ち運べるところもポイント。
スマホケースは、『Black』『Silver』の2色から選べます。
対応機種は、iPhone 15／15 Pro／16／16 Pro。
レザースマホケースに、同素材で編まれたストラップ「Design paracord strap - leather-」（税込1万1000円）や、「Design paracord shoulder - leather-」（税込1万7600円）を合わせると統一感のあるコーデが完成。
ぷっくりかわいい！キルティングポケットのケースにも注目
ここからは、10月10日（金）より販売予定のアイテムをご紹介しますよ。
まず注目したいのが、もう1つの新作スマホケース「Quilt clear case」（税込7700円）です。
こちらはミリタリーアウターをイメージした、ほどよいボリューム感があるキルティングポケットに、クリアケースを合わせた秋冬仕様のケース。
カラーは、『Black』『Light blue』『Pink』『Beige』の4種類ですよ。
対応機種は、iPhone／Galaxy／Google Pixelの一部端末。
すでに本ブランドのスマホケースをお持ちの方や、ウォレットとして個別で愛用したい場合は、ポケット単品「Quilt clear pocket」（税込4400円）をチェックしてみてくださいね。
同じくキルティング素材を使ったポーチ、「Dock in pouch -quilt-」（税込1万2100円）も見逃せません。
新作では、従来のダブルジップ仕様のポーチに深めのポケットがプラスされ、トリプルポケットにブラッシュアップ。
これにより、ポーチ両面にスマホなどの小物が収納できるといいます。
ミニマルにお出かけしたい方にぴったりなポーチは、『Black』『Light blue』『Pink』『Beige』の4色展開。
秋冬コーデに合わせたいキルティングの巾着ショルダー
キルティング素材の巾着バッグ「Kinchaku shoulder -quilt-」（税込1万4850円）は、丸みのあるフォルムがポイントです。
フロントには、「Quilt clear case」と同じポケットがドッキングされていて、別売りのポケットとも互換性があるため、気分に合わせて付替えるのもおすすめ。
付属のショルダーから、別売りのストラップやショルダーへと取り替えて、より自分らしいカスタマイズを楽しむのも良さそうですよね。
光沢レザーやキルティング素材を取り入れた、季節感あふれる最新コレクションをぜひ手に入れてみて。
「A SCENE」公式オンラインストア
https://ascene.co.jp/
参照元：株式会社 PARK CREATION プレスリリース
