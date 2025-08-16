ヒートが年俸総額を削減…ウイングのヘイウッド・ハイスミスをネッツへトレード

8月16日（現地時間15日）。マイアミ・ヒートが、ヘイウッド・ハイスミスと2032年のドラフト2巡目指名権をブルックリン・ネッツへトレードし、その見返りに2026年の2巡目指名権（条件付き）を獲得した。

このトレードによって、ヒートは今シーズンの年俸総額がラグジュアリータックス（贅沢税）を課される基準となるタックスレベル未満へ削減することに成功。さらにロスタースポットを2つ空けることとなった。

一方のネッツは、キャリア5年目を終えた28歳のハイスミスを獲得。201センチ99キロのウイングは、複数のポジションをカバーできるディフェンス力が強み。

ヒート在籍4年目の昨シーズンは、74試合に出場して平均24.6分6.5得点3.4リバウンド1.5アシストに3ポイントシュート成功率38.2パーセント（平均1.2本成功）を残している。