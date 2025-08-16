17LIVE、『a-NN×17LIVE 特別番組出演権争奪戦!!』開催決定 特別番組のMCは須田亜香里が担当
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、テレビ愛知の音楽番組『a-NN』(毎週日曜25:50〜26:20)と「17LIVE」のコラボ特別番組へ出演できるライバーを決定するオーディションイベント『a-NN×17LIVE 特別番組出演権争奪戦!!』を、29日より開催する。
『a-NN×17LIVE 特別番組出演権争奪戦!!』は、「17LIVE」で活動中の認証ライバー、もしくは活動予定で、地上波TV番組へ顔出しでの歌唱出演が可能であれば、誰でも参加が可能。オーディションイベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計3名のライバーは、元SKE48の須田亜香里をMCに迎えて放送する特別番組へ歌唱出演することができる。また上位に入賞し、オーディションで出演を逃してしまった10名のライバーには、番組内で放送される紹介映像への出演権が贈られる。
『a-NN』は、在名局唯一のレギュラー音楽番組。PVの紹介やアーティストへのインタビューを通して、音楽の魅力を発信する。
