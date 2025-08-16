【U18日清食品トップリーグ2025】福岡第一「堅守速攻で3年ぶりの優勝を狙う」

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に行われ、男子はインターハイ王者・鳥取城北高校（鳥取県）や福岡大学附属大濠高校（福岡県）、仙台大学附属明成高校（宮城県）など全国トップ8が激突する。

◆守りから速攻へ、伝統のスタイルで頂点へ挑む

4年連続4回目の出場となる福岡第一（福岡県）。井手口孝ヘッドコーチは「参加できることに感謝しています。優勝を目指して頑張ります」と決意を語る。強化の狙いとして「一人でも多くの選手に経験させたい」とし、特徴は「経験豊富な3年生を中心に守りからリズムを作るチーム」。注目選手は「大黒柱になってほしいシー・ムサ」。意識する相手は「全チーム。インターハイに出られなかった悔しさを胸に臨む」とした。

キャプテンの宮本聡は「3年連続出場できることに感謝し、第1回大会以来3年ぶりの優勝を目指します」と力強いコメントを残した。福岡第一の伝統であり持ち味の「堅守速攻」を体現し、「観ていて楽しいバスケを見せたい」と意気込む。自身の役割については「ポイントガードとしてゲームをコントロールし、チームを勝たせること」と述べた。楽しみにしていることは「インターハイに出られなかった悔しさをぶつけられる舞台で戦えること」。意識する相手は「福岡大学附属大濠。インターハイ予選で敗れ、毎年何度も対戦するが、負けたくない相手」とライバル対決が今年も同大会で見られる。

【U18日清食品トップリーグ過去の成績】



2024年度：4位（4勝3敗）



2023年度：3位（5勝2敗）



2022年度：優勝（7勝0敗）