¡¡Á´¹ñ¤ÇÇÀºîÊª¤ÎÅðÆñ¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡Ä£¤¬2023Ç¯¤ËÇ§ÃÎ¤·¤¿Èï³²¤Ï2154·ï¡¢¸¡µó¤Ï1005·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£JA¤¢¤¤¤ÁËÅÄ¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡Ë¤ÏÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇËÉÈÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅðÆñËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥â¤ä¥Ö¥É¥¦¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Ï¥¯¥µ¥¤¤¬Â¿¤¤¡£¼ý³ÏÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤äµÓÎ©¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÊÒÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JA¤¢¤¤¤ÁËÅÄ¤Ï22Ç¯¡¢Á´¹ñ½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¼«Î§½ä²ó¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤¤¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î¡¢¥Ê¥·Èª¤ÎÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿5¥«½ê¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÈª¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£