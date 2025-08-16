お笑いタレントのだいたひかるの夫でグラフィックデザイナー・小泉貴之さんが15日に自身のアメブロを更新。息子の目に異変が生じ、誕生日ディナーをキャンセルしたことを明かした。

【映像】だいたひかる、息子の目が赤く腫れ診察へ

この日、小泉さんは「昨日、誕生日ディナーに焼肉に行こうって話になったのですがTHE CAFEで休憩していた時に息子の右目下が少し腫れてきて…」と報告。腫れの様子について「虫さされっていうより火傷みたいな水ぶくれのような腫れ方でそれが心配で」と説明した。

続けて「本人は痛がったり痒がったりもしなくて親の方がソワソワ」と息子の様子を明かし「大事をとってディナーはキャンセル すぐに帰宅しました」と説明。「腫れが悪化したり痛がったり自覚が出てきたら即病院に行こうかと」と述べるも「帰宅すると腫れはひいていて」「今朝起きて確認してもいつも通りのぱっちり加減」と報告した。

最後に「にしても、ものもらいでもなさそうだしアレルギー？」と不思議そうな様子でコメント。「突然腫れるって何なんだろう 数時間後に治る腫れって…」とつづり、ブログを締めくくった。