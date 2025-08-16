松本まりか、安田レイが歌うドラマ『奪い愛、真夏』主題歌「BROKEN GLASS」を絶賛！「すべて計算され尽くされている」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

安田レイが、自身が主題歌「BROKEN GLASS」を担当する、テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』撮影現場を表敬訪問。主演の松本まりかと熱く語り合った。

■「ドラマに対する想いもあって、表現として素晴らしい楽曲」（松本まりか）

安田レイは、ドラマ『奪い愛、真夏』で、松本まりか演じる真夏と、安田顕演じる時夢が務める時計メーカー「TOWANI」のオフィスにて実際のドラマ撮影を見学。ドラマを観て印象的だった第3話のシーンについて、松本まりかと想いを伝えあった。

一方、松本も、主題歌「BROKEN GLASS」について「すべて計算され尽くされているうえに、ドラマに対する想いもあって、表現として素晴らしい楽曲」と大絶賛。「本当にありがとうございます！」と感謝した。

実は「BROKEN GLASS」にはこっそり“奪い愛”というワードが仕込まれているのだが、そのことに松本が気づいていたことを知り、安田が感激するひと幕も。大いにトークに花を咲かせたふたりだった。

■MVではかつてない大胆な衣装で攻めのパフォーマンスが展開

「BROKEN GLASS」のMVも公開。これまでの安田レイのMVにはない、大胆な衣装と攻めたパフォーマンスで、ドラマの世界観にもリンクする意欲作となっている。

■安田レイ「BROKEN GLASS」MV

■リリース情報

2025.08.27 ON SALE

SINGLE「光のすみか / BROKEN GLASS」

