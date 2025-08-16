―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7033> ＭＳＯＬ 　　　東Ｐ 　 -18.14 　　8/14　　上期　　　　　－
<5707> 東邦鉛 　　　　東Ｐ 　 -17.60 　　8/14　　　1Q　　　　赤転
<6871> 日本マイクロ 　東Ｐ 　 -17.33 　　8/12　　上期　　　 27.35
<4053> サンアスタ 　　東Ｐ 　 -16.55 　　8/13　　上期　　　-35.15
<3655> ブレインＰ 　　東Ｐ 　 -16.31 　　8/ 8　本決算　　　　7.69

<6564> ミダックＨＤ 　東Ｐ 　 -15.53 　　8/ 8　　　1Q　　　 -2.19
<6071> ＩＢＪ 　　　　東Ｐ 　 -15.21 　　8/ 8　　上期　　　 40.38
<4480> メドレー 　　　東Ｐ 　 -14.83 　　8/14　　上期　　　-50.21
<4324> 電通グループ 　東Ｐ 　 -14.33 　　8/14　　上期　　　　赤転
<4612> 日本ペＨＤ 　　東Ｐ 　 -14.13 　　8/ 8　　上期　　　 29.09

<3983> オロ 　　　　　東Ｐ 　 -13.57 　　8/14　　上期　　　-24.45
<9341> ＧＥＮＯＶＡ 　東Ｐ 　 -13.32 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<6560> ＬＴＳ 　　　　東Ｐ 　 -13.21 　　8/14　　上期　　　 23.82
<2815> アリアケ 　　　東Ｐ 　 -12.79 　　8/ 8　　　1Q　　　 11.81
<6507> シンフォニア 　東Ｐ 　 -12.75 　　8/ 8　　　1Q　　　 -1.38

<6750> エレコム 　　　東Ｐ 　 -11.49 　　8/14　　　1Q　　　 20.04
<7637> 白銅 　　　　　東Ｐ 　 -11.41 　　8/ 8　　　1Q　　　-52.31
<5805> ＳＷＣＣ 　　　東Ｐ 　 -11.33 　　8/ 8　　　1Q　　　　6.95
<8253> クレセゾン 　　東Ｐ 　 -11.29 　　8/14　　　1Q　　　 -3.02
<3916> ＤＩＴ 　　　　東Ｐ 　 -11.24 　　8/ 8　本決算　　　　0.76

<9517> イーレックス 　東Ｐ 　 -10.92 　　8/ 8　　　1Q　　　-82.98
<4251> 恵和 　　　　　東Ｐ 　 -10.87 　　8/14　　上期　　　-23.65
<5011> ニチレキＧ 　　東Ｐ 　 -10.72 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<3741> セック 　　　　東Ｐ 　 -10.39 　　8/12　　　1Q　　　-15.49
<4933> Ｉｎｅ 　　　　東Ｐ 　 -10.24 　　8/ 8　　上期　　　-25.94

<5074> テスＨＤ 　　　東Ｐ 　 -10.08 　　8/14　本決算　　　　黒転
<3675> クロスマーケ 　東Ｐ 　 -10.03 　　8/12　本決算　　　 12.50
<3443> 川田テク 　　　東Ｐ 　 -10.02 　　8/ 8　　　1Q　　　-38.65
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 　東Ｐ　　 -9.27 　　8/ 8　　　1Q　　　 -9.93
<9336> 大栄環境 　　　東Ｐ　　 -9.25 　　8/ 8　　　1Q　　　-20.45

<2931> ユーグレナ 　　東Ｐ　　 -9.22 　　8/ 8　　上期　　　627.95
<9147> ＮＸＨＤ 　　　東Ｐ　　 -9.21 　　8/ 8　　上期　　　　2.42
<3660> アイスタイル 　東Ｐ　　 -9.15 　　8/12　本決算　　　 14.80
<3932> アカツキ 　　　東Ｐ　　 -9.02 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<4331> Ｔ＆Ｇニーズ 　東Ｐ　　 -8.67 　　8/13　　　1Q　　　　赤転

<4634> ａｒｔｉｅｎ 　東Ｐ　　 -8.57 　　8/ 8　　上期　　　-30.16
<6620> 宮越ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -8.51 　　8/ 8　　　1Q　　　-84.06
<7821> 前田工繊 　　　東Ｐ　　 -8.46 　　8/ 8　本決算　　　-10.27
<7456> 松田産業 　　　東Ｐ　　 -8.26 　　8/ 8　　　1Q　　　　6.19
<1871> ピーエス 　　　東Ｐ　　 -8.07 　　8/ 8　　　1Q　　　 -2.90

<3696> セレス 　　　　東Ｐ　　 -7.97 　　8/ 8　　上期　　　 -0.09
<2181> パーソルＨＤ 　東Ｐ　　 -7.96 　　8/ 8　　　1Q　　　-11.39
<9755> 応用地質 　　　東Ｐ　　 -7.90 　　8/12　　上期　　　 11.14
<3926> オープンドア 　東Ｐ　　 -7.84 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<6459> 大和冷 　　　　東Ｐ　　 -7.80 　　8/12　　上期　　　 -4.58

<9621> 建設技研 　　　東Ｐ　　 -7.65 　　8/12　　上期　　　-11.95
<3402> 東レ 　　　　　東Ｐ　　 -7.37 　　8/ 8　　　1Q　　　-32.45
<6258> 平田機工 　　　東Ｐ　　 -7.02 　　8/ 8　　　1Q　　　 28.07
<2270> 雪印メグ 　　　東Ｐ　　 -6.99 　　8/ 8　　　1Q　　　-32.38
<6273> ＳＭＣ 　　　　東Ｐ　　 -6.92 　　8/ 8　　　1Q　　　-28.07

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース