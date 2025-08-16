決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 東レ、日本ペＨＤ、日本マイクロ (8月8日～14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7033> ＭＳＯＬ 東Ｐ -18.14 8/14 上期 －
<5707> 東邦鉛 東Ｐ -17.60 8/14 1Q 赤転
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ -17.33 8/12 上期 27.35
<4053> サンアスタ 東Ｐ -16.55 8/13 上期 -35.15
<3655> ブレインＰ 東Ｐ -16.31 8/ 8 本決算 7.69
<6564> ミダックＨＤ 東Ｐ -15.53 8/ 8 1Q -2.19
<6071> ＩＢＪ 東Ｐ -15.21 8/ 8 上期 40.38
<4480> メドレー 東Ｐ -14.83 8/14 上期 -50.21
<4324> 電通グループ 東Ｐ -14.33 8/14 上期 赤転
<4612> 日本ペＨＤ 東Ｐ -14.13 8/ 8 上期 29.09
<3983> オロ 東Ｐ -13.57 8/14 上期 -24.45
<9341> ＧＥＮＯＶＡ 東Ｐ -13.32 8/ 8 1Q 赤転
<6560> ＬＴＳ 東Ｐ -13.21 8/14 上期 23.82
<2815> アリアケ 東Ｐ -12.79 8/ 8 1Q 11.81
<6507> シンフォニア 東Ｐ -12.75 8/ 8 1Q -1.38
<6750> エレコム 東Ｐ -11.49 8/14 1Q 20.04
<7637> 白銅 東Ｐ -11.41 8/ 8 1Q -52.31
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ -11.33 8/ 8 1Q 6.95
<8253> クレセゾン 東Ｐ -11.29 8/14 1Q -3.02
<3916> ＤＩＴ 東Ｐ -11.24 8/ 8 本決算 0.76
<9517> イーレックス 東Ｐ -10.92 8/ 8 1Q -82.98
<4251> 恵和 東Ｐ -10.87 8/14 上期 -23.65
<5011> ニチレキＧ 東Ｐ -10.72 8/ 8 1Q 赤転
<3741> セック 東Ｐ -10.39 8/12 1Q -15.49
<4933> Ｉｎｅ 東Ｐ -10.24 8/ 8 上期 -25.94
<5074> テスＨＤ 東Ｐ -10.08 8/14 本決算 黒転
<3675> クロスマーケ 東Ｐ -10.03 8/12 本決算 12.50
<3443> 川田テク 東Ｐ -10.02 8/ 8 1Q -38.65
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ -9.27 8/ 8 1Q -9.93
<9336> 大栄環境 東Ｐ -9.25 8/ 8 1Q -20.45
<2931> ユーグレナ 東Ｐ -9.22 8/ 8 上期 627.95
<9147> ＮＸＨＤ 東Ｐ -9.21 8/ 8 上期 2.42
<3660> アイスタイル 東Ｐ -9.15 8/12 本決算 14.80
<3932> アカツキ 東Ｐ -9.02 8/ 8 1Q 赤拡
<4331> Ｔ＆Ｇニーズ 東Ｐ -8.67 8/13 1Q 赤転
<4634> ａｒｔｉｅｎ 東Ｐ -8.57 8/ 8 上期 -30.16
<6620> 宮越ＨＤ 東Ｐ -8.51 8/ 8 1Q -84.06
<7821> 前田工繊 東Ｐ -8.46 8/ 8 本決算 -10.27
<7456> 松田産業 東Ｐ -8.26 8/ 8 1Q 6.19
<1871> ピーエス 東Ｐ -8.07 8/ 8 1Q -2.90
<3696> セレス 東Ｐ -7.97 8/ 8 上期 -0.09
<2181> パーソルＨＤ 東Ｐ -7.96 8/ 8 1Q -11.39
<9755> 応用地質 東Ｐ -7.90 8/12 上期 11.14
<3926> オープンドア 東Ｐ -7.84 8/ 8 1Q 赤拡
<6459> 大和冷 東Ｐ -7.80 8/12 上期 -4.58
<9621> 建設技研 東Ｐ -7.65 8/12 上期 -11.95
<3402> 東レ 東Ｐ -7.37 8/ 8 1Q -32.45
<6258> 平田機工 東Ｐ -7.02 8/ 8 1Q 28.07
<2270> 雪印メグ 東Ｐ -6.99 8/ 8 1Q -32.38
<6273> ＳＭＣ 東Ｐ -6.92 8/ 8 1Q -28.07
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース